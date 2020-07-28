Городской суд столицы Чехии Праги начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, который, как говорит обвинение, принимал активное участие в боях на востоке Украины на стороне сепаратистов, что квалифицируют как «террористическое нападение». Об этом сообщает Радио Свобода.

41-летний Алексей Фадеев, который постоянно живет в Праге и которому в случае признания виновным грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет, любую свою вину отрицает и утверждает, что хотел помочь людям «защищаться от украинских фашистов», сообщают чешские новостные сайты.

В настоящее время мужчина уже находится в заключении, осужденный по другому уголовному делу. Слушания нынешнего дела по существу должны начаться 29 июля.

Как заявляет обвинение, Фадеев принял участие в войне против Украины «с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающихся отделения от Украины и создание самостоятельного государственного образования, так называемой «Донецкой народной республики».

По словам прокуроров, Фадеев неоднократно, с ноября 2014 по май 2016 года, выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой «республиканской гвардии ДНР». Но он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили прокуроры.

Фадеев через переводчика заявил в ответ, что его пребывание на Донбассе, в Донецке, якобы не было террористическим актом, потому что он был там, чтобы помочь людям, потому что, по его словам, власть в Украине захватили «фашисты», и он видел в интернете видеозаписи, на которых якобы были зафиксированы «зверства», которые происходили в Украине. Поэтому он отправился на оккупированную часть Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и затем присоединился к «республиканской гвардии ДНР».

Он также упоминал об украинской организации «Правый сектор», которая, по его словам, нападала на гражданское население. Но Фадеев утверждал, что не собирался воевать с украинскими правительственными войсками и только участвовал в патрулировании, а стрелял только на стрельбище на тренировках. Он также заявлял, что не знал, что деятельность группировки «ДНР» противоречит Конституции Украины.

Кроме того, Фадеев сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Эшту, который тоже раньше был обвинен в терроризме из-за участия в боях против Украины на Донбассе, но в конце был осужден лишь условно за службу в «иностранных вооруженных силах» и лишен чешского военного звания. По словам Фадеева, Эшту помогал ему добраться в Украину и затем встречался с ним в Донецке. Эшту был вызван на нынешний суд в качестве свидетеля, но отказался свидетельствовать, потому что эти показания могли быть использованы и против него самого.

Это в Чехии не первый такой случай. Кроме упомянутого Эрика Эшту, бывшего военнослужащего Вооруженных сил Чехии, также условный срок за участие в действиях российских гибридных сил на Донбассе против Украины получил гражданин Чехии Павел Кафка. Как заявлял год назад посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис, Чехия расследует возможное участие 20 своих граждан в конфликте на Донбассе на стороне российских гибридных сил.