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Президент Владимир Зеленский поручил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины «О военно-гражданских администрациях» мероприятия, связанные с созданием военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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