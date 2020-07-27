Президент Владимир Зеленский поручил создать военно-гражданскую администрацию города Лисичанск Луганской области.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Командующему объединенных сил, председателю Луганской областной государственной администрации поручено осуществить в соответствии с законом Украины «О военно-гражданских администрациях» мероприятия, связанные с созданием военно-гражданской администрации.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время