также в разделеПроисшествия
На Риненщине военный убил сослуживца 10
Ливень подтопил горные села на Закарпатье 12
В Харькове погибли 4 работника водоканала 75
Штаб ООС: Боевики несколько раз нарушили режим полного прекращения огня 29
В больнице умер избитый в Запорожье боец «Азова» 45
С начала месяца утонули более 200 украинцев 14
На Луганщине сгорело 40 гектаров пшеницы 10
В Харькове взорвалась граната 26
В Крыму нашли мертвым трехлетнего сына политзаключенного Мусу Сулейманова 101
На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся с места ДТП 10
В результате взрыва погиб работник райсовета Черниговской области 30
С начала месяца на воде погибли более 180 человек 12
На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения 24
В Киевской области столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть погибший 20
В Каменец-Подольском произошло ДТП со «скорой» 13
В Полтавской области вторые сутки ищут преступника с гранатой 20
В Украине за сутки – почти тысяча новых случаев COVID-19 48
Под Киевом расстреляли бизнесмена Плекана 73

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего полицейского управления патрульной полиции в Николаевской области. Он обвиняется в превышении власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе Госбюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на момент совершения преступления был сотрудником патрульной полиции в Николаевской области, во время исполнял служебных обязанностей положил лицом к земле мужчину в наручниках и начал его бить. Впоследствии полицейский переместил потерпевшего в служебный автомобиль, в котором также нанес ему несколько ударов. После чего отвез его в помещение Корабельного отдела полиции, где продолжил бить задержанного.

В результате действий полицейского пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, среди которых двусторонний перелом нижней челюсти.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Николаевской области.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2465 грн.
8
Теги