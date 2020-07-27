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Вчера, 26 июля, в Киеве двое парней угнали на остановке общественного транспорта маршрутку, сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

«Вчера вечером патрульные получили вызов о завладении маршрутным транспортным средством «Богдан». Автопатруль обнаружил на остановке растерянного водителя и очевидцев, которые рассказали, что пока водитель отошел, двое парней зашли в салон автобуса и поехали в направлении улицы Кирилловской. Инспекторы немедленно передали ориентировки всем автопатрулям», – говорится в сообщении.

Вскоре пустой «Богдан» обнаружили на улице Тульчинский. «К инспекторам сразу подошли возмущенные очевидцы и показали видео «приключений» автоворов - молодые люди ездили по улице на большой скорости, совершали опасные маневры, во время поездки передавали руль друг другу. После чего покинули автобус во дворе и исчезли. Также очевидцы указали вероятное направление бегства водителей», –подчеркнули в полиции.

«Уже через несколько минут патрульные разыскали и задержали предполагаемых похитителей на улице Кирилловской. На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Шевченковского управления полиции», – сказано в сообщении.
ForUm

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