С 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Боевики несколько раз его нарушили. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.
Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые военные учения, как те, что проводит Россия, в том числе в аннексированном Крыму, могут перейти в «активную фазу боевых действий».
Подразделения украинской армии будут открывать ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
По состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждено 65656 случаев COVID-19, из них 36 112 человек выздоровели, 1616 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.
Граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами. Соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде.
В реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка «Азов» Олег Черевко с позывным «Смерть».
Цена на электроэнергию для населения пока повышаться не будет, однако цена на газ будет формироваться рынком, следовательно, она может измениться, заявила исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.
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