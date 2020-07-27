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С 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Боевики несколько раз его нарушили. Произошло это менее чем через час после его вступления в силу.

Россия  не гарантирует прекращение огня на Донбассе, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.  

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос не исключает, что любые военные учения, как те, что проводит Россия, в том числе в аннексированном Крыму, могут перейти в «активную фазу боевых действий». 

Подразделения украинской армии будут открывать ответный огонь в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, заявил командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

По состоянию на утро 27 июля в Украине подтверждено 65656 случаев COVID-19, из них 36 112 человек выздоровели, 1616 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 807 случаев.  

Граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами. Соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде.

В реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка «Азов» Олег Черевко с позывным «Смерть».

 

Цена на электроэнергию для населения  пока повышаться не будет, однако цена на газ будет формироваться рынком, следовательно, она может измениться, заявила исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.
ForUm

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