Граждане смогут получить официальные электронные адреса вместе с паспортами.
Соответствующий законопроект №3860 зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает Минцифры.
Ожидается, что проект закона усовершенствует процесс регистрации юридических лиц и создаст благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине. Изменения в законодательстве упростят общение между гражданами, бизнесом и государством.
Официальный электронный адрес будет введен для юрлиц, физлиц-предпринимателей, адвокатов, арбитражных управляющих и др.
Официальный мейл будет состоять из идентификатора, отметки «@» и доменного имени (кроме доменных имен, оканчивающихся на «.ru»). Идентификатором для юридических лиц предлагается определить код согласно ЕГР, для физических лиц-предпринимателей – регистрационный номер карточки налогоплательщиков. Такая почта будет регистрироваться в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований и в Едином государственном демографическом реестре.
Компании, учреждения, общества и ФОПы при регистрации и регистрации изменений сведений в ЕГР автоматически будут получать официальные электронные адреса. При оформлении паспорта гражданина Украины впервые, его обмена или по собственному желанию гражданину будет присвоен официальный адрес.
Письма и сообщения, присланные на официальный электронный адрес, можно считать направленными и официально врученными и не требующими дополнительного документального подтверждения их направления и тому подобное.
Для юридических лиц, самозанятых лиц и других субъектов правоотношений предлагается ввести процедуру регистрации официальной электронной почты, которая будет использоваться в деловом общении, во время переписки с судами, государственными органами и тому подобное. Предполагается поэтапный переход коммуникаций в электронном виде, но если официальный адрес не зарегистрирован и отсутствует в ЕГР, сохраняется форма направления писем по почте.
Для физических лиц также предлагается внедрение такого понятия, и возможность использования официальной электронной почты будет присваиваться гражданам при получении паспорта, изменения данных в паспорте. Однако физические лица будут получать официальный электронный адрес только по желанию. Граждане смогут получить официальный электронный адрес через Единый портал государственных услуг Дия.
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