Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка «Азов» Олег Черевко с позывным «Смерть», сообщает пресс-служба полка.

Погибший служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Олег из Запорожья.

«Вечером 21 июля в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку, его постигла трагедия. Ожидая жену под магазином, азовец не смог стерпеть нахальное поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам. Наш собрат сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно - перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь азовца, и, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось», – говорится в сообщении.

В «Азов» Олег Черевко пришел в начале 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

До «Азова» Черевко уже имел большой боевой опыт, полученный на передовой в период с 2015 до 2018 года. 2015 года он защищал Широкино, 2017 года - воевал в Авдеевке, провел другие ротации на «нуле». В 2016 Олег служил в зенитно-ракетном подразделении НГУ, где два с половиной года учился работе с этим вооружением, поэтому в «Азов» попал уже с багажом знаний, которым очень любил делиться с другими.

«Полк «Азов» выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям павшего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего собрата. Мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого человека. Олег Черевко навсегда останется в нашей памяти», – сказано в сообщении.

Напомним, вечером 21 июля в Запорожье возле одного из магазинов Олег Черевко сделал замечание мужчине, который нагло приставал к женщинам. В ответ мужчина ударил бойца в голову. Олега госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Злоумышленника задержали.

24 июля решением суда подозреваемого в избиении бойца отпустили из СИЗО под залог в 40 тысяч гривен.