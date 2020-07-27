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Вчера, 26 июля,  в пункте пропуска «Тиса» пограничный наряд обнаружил женщину, которая планировала по поддельному документу вывезти за границу двух малолетних детей, сообщает пресс-служба МВД.

Во время паспортного контроля пассажиров микроавтобуса Mercedes, следовавшего в Италию, у военнослужащих возникли сомнения относительно законности выдачи одного из документов.

На проверку вместе с паспортами 44-летняя черновчанка предъявила заявление от отца о согласии на вывоз двух восьмилетних мальчиков за границу, якобы выданное Генеральным консульством Украины в Милане.

Во время углубленной проверки документа пограничники установили, что заявление поддельное.

По данному факту пограничники направили в Нацполиции сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов».

После завершения процессуальных мер в отношении несовершеннолетних было вынесено решение об отказе в пропуске. Дети вместе с сопровождающим лицом вернулись на территорию нашего государства.
ForUm

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