Посол Украины в США Владимир Ельченко считает, что поддержка Украины со стороны США не изменится и после президентских выборов. Двухпартийная поддержка не позволит поменять курс, кто бы не был избран.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Ельченко допускает, что могут быть какие-то изменения в торгово-экономических отношениях с Украиной, есть ряд ограничений в отношении украинского экспорта, которые могут снять.

«И у демократов, и у республиканцев одинаковое адекватное отношение к российской агрессии и вопросу санкций, то есть это также не изменится, а это для нас сегодня главное. И это же касается и поддержки Украины, финансовой, экономической, безопасности и т.п», - сказал он.

Также, посол говорит, что в Украине нужно делать серьезные реформы, чтобы зашел американский инвестор.

«Мы слышим призывы увеличивать суммы инвестиций в Украину, а с другой стороны недостаточно делается, чтобы привлечь их», - добавил он.