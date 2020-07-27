По состоянию на 27 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ГосЧС подчеркнули, что в летний период традиционно значительно возрастает количество трагических случаев на водоемах.

«Ища защиты от палящего солнца, люди выбирают для отдыха преимущественно места у воды. Спасатели не устают предупреждать о том, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост. Однако, чаще всего главным фактором выбора места для купания является вовсе не уровень безопасности, а близость к дому. Именно на таких прудах, копанках и озерах ежегодно погибают сотни украинцев», – говорится в сообщении