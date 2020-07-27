Цена золота утром 27 июля достигла более 1943 доллара за унцию, превысив предыдущий рекорд, установленный в сентябре 2011 года. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на CNBC.

Так, во время первых торгов на азиатских рынках (из-за разницы в часовых поясах они начинают работу раньше) цена на унцию золота сначала достигла более 1931 доллара, после чего ненадолго повысилась до рекордных 1943,9275 доллара.

Предыдущий рекорд цены унции золота был установлен в сентябре 2011 года — тогда она достигла $1921,18.

Как отмечает CNBC, причиной роста цен на золото является беспокойство инвесторов относительно отношений крупнейших экономик мира — США и Китая, которые в последние недели ухудшаются, а также пандемии коронавируса, которая пока не утихает. Из-за этого инвесторы вкладывают в золото, которое считают безопасным активом, а поэтому его цена растет.

В начале марта мировые цены на золото выросли до 1700 долларов за унцию — самый высокий уровень с конца 2012 года. Рост стоимости золота был связан с паникой, которую вызвал коронавирус на финансовом рынке: инвесторы массово выводят средства из акций и облигаций, поскольку риск вложения денег в эти активы значительно возрастает.