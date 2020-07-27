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Германия выступает против возвращения России в состав G7 до прекращения аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, сообщает Укринформ.

Как отмечается, в интервью газете Rheinische Post он заявил: «Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери открылись».

Маас напомнил, что причиной исключения России из G8 стала аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины.

«До тех пор, пока у нас нет решения, я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в G7. - Ред.)», - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: «Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются».

«Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым», - добавил глава германской дипломатии.
ForUm

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