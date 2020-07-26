также в разделеМир
Тысячи людей требуют отставку правительства Болгарии 15
Из-за бомбы времен Второй мировой в Варшаве эвакуируют 1,5 тысячи местных жителей 11
В мире количество случаев коронавируса превысило 16,2 млн людей 16
В Берлине автомобиль въехал в толпу людей 14
Полиция Сиэтла заявила о бунте в городе 57
Волонтер признался в поджоге древнего собора в Нанте 29
В Северной Корее зафиксировали первое подозрение на COVID-19 12
В офисе болгарского премьер-министра выявили коронавирус 23
Анкара осудила заявления Греции по собору Святой Софии 37
Facebook и Twitter удалили аккаунты сторонников президента Бразилии 18
Пентагон заявил, что Россия усиливает военное присутствие в Ливии 16
Британцы признали допущенные ошибки в борьбе с коронавирусом 21
В Хабаровске люди снова устроили акцию протеста против ареста губернатора 28
В немецких аэропортах введут тестирование на коронавирус 62
COVID-19 в мире: ВОЗ фиксирует очередной антирекорд 43
Израиль атаковал военные цели в Сирии 28
Кадыров ввел «санкции» против Помпео 54
Бывший претендент на пост президента Беларуси выехал в Россию 30

В ночь на воскресенье, 26 июля, в столице американского штата Техас городе Остин был застрелен один из участников протеста против расового неравенства, которые с конца мая проходят по всем США.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на представителей местной власти.

Момент стрельбы был запечатлен в онлайн-трансляции на Facebook одного из видеорепортеров, освещающих митинги. Подозреваемый выстрелил в протестующего из винтовки, когда тот сидел в своей машине, сообщила на брифинге местная полиция.

О других смертях или пострадавших не сообщается. Стрелявший был задержан правоохранителями.

Напомним, масштабные протесты против расового неравенства вспыхнули по всей территории США после того, как в конце мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе после применения полицейским удушающего приема.

К слову, в Сиэтле полиция задержала 45 протестующих во время массовых беспорядков. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1379 грн.
30
Теги