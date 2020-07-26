В ночь на воскресенье, 26 июля, в столице американского штата Техас городе Остин был застрелен один из участников протеста против расового неравенства, которые с конца мая проходят по всем США.

Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на представителей местной власти.

Момент стрельбы был запечатлен в онлайн-трансляции на Facebook одного из видеорепортеров, освещающих митинги. Подозреваемый выстрелил в протестующего из винтовки, когда тот сидел в своей машине, сообщила на брифинге местная полиция.

О других смертях или пострадавших не сообщается. Стрелявший был задержан правоохранителями.

Напомним, масштабные протесты против расового неравенства вспыхнули по всей территории США после того, как в конце мая 46-летний афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе после применения полицейским удушающего приема.

К слову, в Сиэтле полиция задержала 45 протестующих во время массовых беспорядков.