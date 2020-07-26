В Сиэтле полиция задержала 45 протестующих во время массовых беспорядков. В столкновениях с митингующими пострадал 21 офицер полиции.
Об этом сообщает канал K5.
Так, несколько тысяч человек собрались, чтобы провести на Капитолийском Холме марш против полицейского насилия и проявить солидарность с протестующими в Портленде.
Акция была мирной, пока группа людей не дошла до здания молодежного центра. Протестующие прорвались на строительную площадку центра и подожгли мобильные трейлеры и другое оборудование, начали бить стекла в машинах.
Группа направилась к полицейскому участку, разбивая витрины магазинов. Некоторые использовали баллончики с краской, чтобы вывести из строя камеры наблюдения. По крайней мере один человек бросил взрывное устройство в стену полицейского участка. Полиция объявила протест массовым беспорядком после того, как полицейскому имуществу нанесли ущерб, и перешла к физическим мерам для разгона толпы. Протестующие бросали в правоохранителей камни, бутылки и фейерверки.
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