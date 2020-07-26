Об этом сообщает канал K5.

Так, несколько тысяч человек собрались, чтобы провести на Капитолийском Холме марш против полицейского насилия и проявить солидарность с протестующими в Портленде.

Акция была мирной, пока группа людей не дошла до здания молодежного центра. Протестующие прорвались на строительную площадку центра и подожгли мобильные трейлеры и другое оборудование, начали бить стекла в машинах.