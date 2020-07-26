В столичном Институте специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского обнаружили вспышку коронавируса.

Об этом сообщил и.о. директора государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины Сергей Чумак, передает Киевский городской совет.

По его словам, в одном из общежитий лабораторно подтверждено 52 случая заболевания коронавирусом среди курсантов.

«Первые четыре случая были обнаружены с 22 по 24 июля. За вчера в заведении протестировали еще 61 курсанта, которые контактировали с больными. Среди них сегодня - 48 положительных результатов исследования методом ПЦР», - рассказал Чумак.

Он отметил, что всего в общежитии проживают 152 курсанта.

«В общежитии проводятся соответствующие мероприятия по дезинфекции. Все остальные контактные лица под контролем. Чтобы предотвратить распространение инфекции среди курсантов в общежитии определены места для изоляции заболевших», - подчеркнул Сергей Чумак.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 920 новых заболеваний коронавирусом, 15 пациентов умерли, 310 - выздоровели.