В Берлине легковой автомобиль Mercedes на большой скорости съехал с дороги и врезался в группу пешеходов.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местное новостное агентство.

Сообщается, что в результате инцидента пострадали по меньшей мере 5 человек.

В то же время немецкая газета Bild сообщила о 7 пострадавших, трое из которых были серьезно ранены.

Сейчас место аварии оцеплено полицией, работают спасательные службы. Одного человека придавило автомобилем, поэтому спасатели организовали операцию по его спасению.

Водитель автомобиля задержан, причины ДТП выясняются, однако в полиции не рассматривают версию террористического акта.