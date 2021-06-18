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Частный самолет «повара Путина» Евгения Пригожина, который находится под санкциями США и Евросоюза, стоит на обслуживании в аэропорту Берлина. Как сообщает «Европейская правда», самолет нашли журналисты BILD.

С 15 октября 2020 года Пригожин находится в санкционном списке США, а также в списке Европейского Союза. Это значит, что ему не разрешают въезжать в ЕС, а его активы должны быть заблокированы внутри Союза.

Но один из его активов - частный самолет типа Hawker 800XP стоимостью около 2 млн евро - совершил перелет из Санкт-Петербурга в Берлин через две недели после вступления в силу санкций и с тех пор стоит в аэропорту немецкой столицы.

Журналисты нашли самолет перед ангаром компании «Beechcraft Berlin Aviation», которая занимается ремонтом и обслуживанием.

Пригожин приобрел самолет в декабре 2019 года через подставную компанию в Литве. Он зарегистрировал самолет в Сан-Марино, крохотной стране, которая даже не имеет собственного аэропорта. По словам экспертов, самолет базировался в Санкт-Петербурге и принадлежит компании под названием «Clubgroup Ltd».

Самолет преимущественно использовался для полетов в Сирию, Ливию и восемь африканских странах. Это все страны, где частная армия «Вагнера» ​​по поручению российского руководства проводит дестабилизирующие операции против местных органов власти или помогает пророссийским режимам.

Напомним, Федеральное бюро расследований США объявило в розыск Пригожина и объявило вознаграждение в размере до $250 000 за сведения, которые могут привести к его аресту.

В октябре 2020 года Евросоюз ввел санкции против Пригожина в связи с финансированием им деятельности российской частной военной компании «Вагнера» ​​в Ливии.

Пригожин также считается менеджером и финансистом ЧВК «Вагнера», которая проводит или проводила опасные и дестабилизирующие операции в зарубежных странах, таких как Украина, Сирия, Судан, Ливия и Мозамбик.

Министерство финансов США в сентябре 2020-го ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний из сети Пригожина.
ForUm

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