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Негативная оценка немецким правительством использования украинскими Вооруженными силами беспилотного аппарата Bayraktar вызвала очередное напряжение в отношениях между Киевом и Берлином.

Свое несогласие с позицией официального Берлина выразил изданию Bild посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Укринформ. 

«Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место», - заявил Мельник.

Ранее пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что в Берлине «очень обеспокоены… сообщением Генштаба украинской армии, согласно которому украинские Вооруженные силы в ответ на артобстрел и гибель одного и ранение другого солдата применили дрон». Дипломат подчеркнула, что, по мнению Берлина, это нарушение Минских соглашений, которые разрешают использование беспилотников исключительно для миссии ОБСЕ. Берлин также призвал «все стороны к деэскалации» и конструктиву в переговорах.

Напомним, 26 октября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что турецкий беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую украинских военных  в районе населенного пункта Гранитное.

Двое военнослужащих ВСУ во время обстрела получили ранения, один из них погиб. С началом обстрела через СММ ОБСЕ было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам. Впрочем, оккупанты не реагировали.

Поэтому с целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу главнокомандующего Вооруженными силами Украины, был применен Bayraktar ТВ2. Беспилотный летательный аппарат не пересекал линию столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск.
ForUm

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