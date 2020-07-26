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Во Львовской области сотрудник одного из территориальных подразделений полиции наехал на пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

ДТП произошло в селе Верчаны еще неделю назад, поздно вечером 19 июля, однако сообщили о нем только сейчас.

Источники ZAXID.NET уточнили, что полицейский после наезда на пешехода вышел из авто, посмотрел, что мужчина не двигается, и скрылся с места аварии. Другой водитель стал свидетелем ДТП, он и вызвал полицию и медиков.

Издание подчеркивает, что 34-летний полицейский двигался на служебном автомобиле ВАЗ-2107 без полицейской символики.

Личность виновника ДТП была установлена всего за несколько дней. По сообщению, 23 июля руководитель полиции Львовской области Василий Виконский принял решение об увольнении полицейского и передал материалы служебного расследования в ГБР. 

Полицейскому грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Пострадавший в результате наезда получил открытую черепно-мозговую травму, перелом черепа. Сейчас он находится в реанимации в коме.
ForUm

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