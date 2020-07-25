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В Печерском районе Киева ночью произошел конфликт между двумя студентами-иностранцами и неизвестным, который несколько раз выстрелил в сторону мужчин из огнестрельного оружия.

Об этом информирует Национальная полиция Киева.

В сообщении говорится, что сегодня ночью, в 2:30, в полицию Киева поступило сообщение врача, что в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей. Во время обработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на улице Коновальца, что в Печерском районе столицы.

Отмечается, что во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног. Впоследствии они самостоятельно обратились в больницу. В то же время сообщается, что один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственный отдел Печерского управления полиции открыл два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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