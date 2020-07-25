Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Там отметили, что на такие шаги пошли, поскольку Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе и для Украины.

Так, до 15 августа полностью отменили рейсы по направлениям Ларнака (LCA), Берлин (TXL), Тбилиси (TBS), Прага (PRG), Вена (VIE), Кишинев (KIV).

Кроме того, МАУ уменьшает частоту до одного вылета в неделю на маршрутах:

Киев — Ницца (NCE) — Киев — обратный рейс каждую субботу;

Киев — Рим (FCO) — Киев — обратный рейс каждую субботу;

Киев — Милан (MXP) — Киев — обратный рейс еженедельно;

Киев — Неаполь (NAP) — Киев — обратный рейс каждую субботу;

Киев — Мюнхен (MUC) — Киев — обратный рейс каждый понедельник;

Киев — Мадрид (MAD) — Киев — еженедельно обратный рейс по пятницам;

Киев — Барселона (BCN) — Киев — обратный рейс в субботу.

Внутренние рейсы будут осуществлять по направлениям Одесса (ODS), Херсон (KHE) и Львов (LWO).

В Херсон можно будет добраться по средам, пятницам и воскресеньям, а вернуться в Киев — в понедельник, четверг и субботу.

Добраться из Киева в Одессу можно будет каждый понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Киев — Львов — Киев будет выполняться в августе, начиная с 21.08, по расписанию Киев — Львов в пятницу и Львов — Киев в воскресенье.