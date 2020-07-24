Министерство иностранных дел Украины «финализировало» концепцию создания специального международного формата для аннексированного Крыма - Международной платформы «Крым – это Украина». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба Кабмина.

«На первом этапе это будет консультативно-координационный формат. Однако в будущем мы не исключаем его превращения в переговорный», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что эта платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации – от гуманитарного до измерения безопасности.

«Милитаризация Крыма влияет на безопасность Юго-Восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом», - подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию, Германию как ключевых участников Нормандского формата, а также региональных партнеров, так же, как и Украина, «заинтересованные в решении крымского вопроса и прекращении агрессивной политики России».

«Мы надеемся и на поддержку этой инициативы со стороны ЕС, НАТО и государств-членов, как и других партнеров, которые продемонстрировали свою поддержку введением крымских пакетов санкций», - сказал глава правительства.