также в разделеРелигия
В УПЦ подготовили маски для верующих, которые придут в Киево-Печерскую лавру на Литургию в День Крещения Руси 9
В День Крещения Руси международный телефорум объединит людей православных стран 9
В УПЦ рассказали о порядке посещения святых мест по время карантина 12
В УПЦ рассказали, как пример воспитания княгиней Ольгой смог изменить историю 13
Митрополит Антоний рассказал, как победить чувство одиночества 16
Митрополит Онуфрий расскажет о влиянии слов человека на его жизнь 20
Митрополит Онуфрий: имена не даются случайно, этим управляет Бог 15
Епископ УПЦ рассказал о значении подвига основателя Киево-Печерской лавры для христиан 11
В День Крещения Руси «Интер» будет транслировать литургию из Киево-Печерской лавры 55
Митрополит Антоний: 12 принципов христианской веры на жизненных примерах 12
Сегодня управделами УПЦ празднует День Ангела 19
В Киево-Печерской лавре празднуют день памяти преподобного Антония Печерского 12
В РПЦ надеются, что православные будут иметь свободный доступ в Святую Софию 11
Владимир-Волынское духовное училище объявляет набор студентов 16
Представители УПЦ приняли участие в заседании Совета Церквей 51
Патриарх Кирилл объяснил, как Господь действует через молитвы 49
Митрополит УПЦ объяснил, как самоограничение делает человека сильным 19
В Киево-Печерской лавре в день основателя монастыря преподобного Антония состоится 5 литургий 41

Бог хочет, чтобы человек был совершенен во всех добродетелях.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом рассказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в Киево-Печерской лавре в четверг, в день торжеств в честь основателя монастыря – преподобного Антония Печерского.

«Преподобный Никодим Святогорец в одном из своих писем замечает: Бог требует от человека не какой-то конкретной добродетели, не какого-то конкретного одного подвига. Бог требует от человека совершенства. Бог хочет, чтобы мы были совершенны во всех добродетелях», - сказал он.

Владыка отметил, что фундаментом развития человеческой цивилизации и каждой отдельной личности должно стать Божественное творение.

«Бог создает человека для бессмертия. И поэтому задача человека – сделать все в своей жизни, для того чтобы приобщиться к источнику бессмертия. Дело в том, что человек, хотя и является венцом творения, от также является творением, и не имеет в себе источника жизни. Человек может жить по-настоящему только тогда, когда может питаться источником жизни - самим Богом», - пояснил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что «цель человеческой жизни – соединение с Богом, достижение совершенства».

«Именно совершенство человеческой личности является целью нашей земной жизни. Господь наш Иисус Христос в Нагорной проповеди, обращаясь к своим последователям, говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш совершенен есть».

Совершенство – это не просто какое-то окончательное состояние. Это путь всей человеческой жизни. Совершенство – это попытка вырваться из объятий греха, который так тесно вошел в нашу природу, что подчас мы даже не замечаем, что делаем, что хотим, исходя их своего нравственного идеала, но делаем, что хочет сам грех», - сказал владыка Антоний.

По словам митрополита, понятие «совершенство» тесно связано с понятием «святость».

«Когда мы говорим о совершенстве, мы конечно говорим о святости. Святости – как соединении человека с Богом, который дает эти силы – бороться и преодолевать грех. Но, чтобы бороться с грехом, надо сначала увидеть и осознать, что этот поступок, эта мысль является греховной», - отметил управляющий делами УПЦ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги