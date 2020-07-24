Орджоникидзевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Дмитрию Михайленко, который может быть сообщником Максима Кривоша, захватившего 21 июля автобус с заложниками в Луцке.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем следователь судья Виктор Черняк установил возможность внесения залога в сумме 175 тыс. 760 грн.

Мера пресечения действует до 18 сентября. На определение следственного судьи может быть подана апелляция.

Отвечая на вопросы журналистов после оглашения постановления, Михайленко заявил, что намерен внести залог.

Следователь Дмитрий Дорошенко просил суд определить меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

По данным следствия, Михайленко отправлял посылку Кривошу за несколько дней до того, как тот захватил заложников, а граната, изъятая у Кривоша, аналогична тем, что изъяли во время обыска у Михайленко.

Адвокат Андрей Костяной в свою очередь утверждает, что в посылке, отправленной его подзащитным, были 3 старинные коллекционные монеты, а не оружие. Михайленко отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении.

Он также заявил, что не является сообщников «луцкого террориста». Подозреваемый и его адвокат просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, харьковская полиция сообщила о задержании 43-летнего харьковчанина, который хранил дома оружие и боеприпасы. В 2014-2015 годах этот человек был волонтером в зоне АТО, и по данным правоохранителей, оттуда привез оружие, которое якобы хранил в целях самообороны: 6 гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовка и патроны к винтовке.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

Автобус штурмовали уже после задержания террориста.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

Правоохранители установили, что накануне Кривош звонил подозреваемому в Харьков.