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В Харькове сообщено о подозрении 43-летнему задержанному, который имел контакты с «луцким террористом» Максимом Кривошей.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя прокуратуры Харьковской области Дмитрия Чубенко.

«Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Ему грозит до 7 лет лишения свободы», - отметил Чубенко.

По его словам, сейчас задержанный уже находится в Харьковском СИЗО.

«Досудебным расследованием было установлено, что накануне харьковчанин получил почтовое отправление от лица, захватившего заложников в городе Луцк. По словам харьковчанина, он получил монеты. Сейчас эта информация проверяется», - добавил Чубенко.

Также он сообщил, что задержанный в Харькове мужчина, как выяснилось, имел и другие контакты с Кривошей.

Прокуратура в суде будет ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Ожидается, что меру пресечения ему будут избирать 23 июля, добавил Чубенко.

Напомним, харьковская полиция сообщила о задержании 43-летнего харьковчанина, который хранил дома оружие и боеприпасы. В 2014-2015 годах этот человек был волонтером в зоне АТО, и по данным правоохранителей, оттуда привез оружие, которое якобы хранил в целях самообороны: 6 гранат, револьверы, пистолеты, кобуры, винтовка и патроны к винтовке.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.  

Автобус штурмовали уже после задержания террориста.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

Правоохранители установили, что накануне Кривош звонил подозреваемому в Харьков.
ForUm

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