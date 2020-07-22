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Харьковская полиция задержала возможного сообщника мужчины, который захватил заложников в Луцке.

По данным облглавка, во время осмотра домовладения гражданина полицейские изъяли 4 корпуса ручных гранат РГД-5, 2 корпуса ручных гранат Ф-1 и 6 запалов типа УЗРГМ к ним, 3 учебно-имитационные запали, 2 пистолета ТТ, «Дрейзе» и 100 патронов к ним, гладкоствольное ружье и 122 патрона к ней.

По словам начальника ГУНП в Харьковской области Валерия Сокуренко, сотрудники полиции установили причастность 44-летнего харьковчанина к преступлению.

Оружие и боеприпасы изъяты и будут направлены на экспертное исследование.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сотрудничает со следствием.

Отрабатываются все версии уголовного преступления.

Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали. 

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.
ForUm

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