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Человек, ищущий Бога, никогда не будет одинок.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи: о вере в красках».

«Часто люди боятся одиночества. Наверное, потому, что их съедает пустота и чувство оставленности. Человек, который в уединении ищет Бога, никогда не будет одинок. Наоборот, он почувствует присутствие Божие и сопричастность к такой жизни, которая исполнена полнотой бытия и благодати», – отметил митрополит Антоний.

Он рассказал о своем небесном покровителе – преподобном Антонии Печерском, который шел путем монашеской жизни, и напомнил, что и современный человек может пойти за Христом. Для этого нужно лишь переступить через свою гордость и самомнение.

«Путь в Рай – это всегда путь внутрь себя. И неважно, где мы находимся в тот или иной момент. Бог всегда на расстоянии молитвы. Без уединения наши усилия обрести внутреннюю тишину и молитву обречены на провал. Путь внутрь – это возвращение к себе», – подчеркнул управделами УПЦ.

Владыка поделился, что для него уединение – это время душевного отдыха, молитвенной тишины и размышлений и пожелал верующим, чтобы чувство оставленности никогда не посещало душу.
ForUm

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