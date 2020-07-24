Предстоятель УПЦ объяснит, как слова могут влиять на нашу жизнь.

Новый выпуск программы «Слово Предстоятеля» выйдет 25 июля в 06.25 на телеканале «Интер», сообщает Центр информации УПЦ.

«Если мы говорим добрые слова, то людям, которые рядом с нами, хорошо. Они испытывают от этих слов позитив для себя. Если мы говорим недобрые слова, злые слова, то люди от этого страдают, и мы сами страдаем», – отметил Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала «Интер» в Ютуб.

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям, как добрые мысли могут изменить жизнь.