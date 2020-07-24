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В Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не ремонтировали десятилетиями, заявил мэр Виталий Кличко.

«Поэтому там, где делают сегодня реконструкцию и капитальный ремонт дорог, обязательно меняют или прокладывают новую ливневую канализацию», - сообщил Кличко.

Он отметил, что только за последние полтора года такие работы осуществили во время ремонта улиц: Магнитогорской, Газопроводной, Васильковской, Семья Кульженко, Алматинской, Федорова, Чернобыльской и Туполева.

Также сделали капитальный ремонт трех коллекторов дождевой канализации.

«Сегодня продолжаются работы по реконструкции сети городской дождевой канализации на территории, прилегающей к Киево-Печерской лавре. Также сотрудники «Киевавтодора» постоянно осуществляют работы по очистке и ремонту гидротехнических сооружений, находящихся на балансе коммунальной корпорации», - отметил Кличко.
ForUm

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