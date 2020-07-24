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Во время патрулирования участка отдела «Рава-Русская» наряд пограничников обнаружил мужчину в похожем на их камуфляже, сообщает ГПСУ.

Пограничники Львовского отряда двинулись проверить, что это за «коллега» идет медленно в сторону Польши.

Мужчина оказался гражданином Латвии. Говорит, камуфлированную одежду ему подарила его девушка-украинка.  

Пограничники оформили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Кроме того, при осмотре вещей псевдовоенного, нашли пакетик с серо-зеленым веществом. Информацию о выявленном у латыше «зелье» предоставили сотрудникам Нацполиции для реагирования по компетенции.
ForUm

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