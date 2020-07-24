После того как Палата представителей накануне приняла законопроект с оборонным бюджетом США, который предусматривает санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», Сенат в четверг одобрил подобный законодательный акт.

Теперь обе версии проекта закона должны быть согласованы и направлены на подпись главы Белого дома, сообщает Укринформ.

Верхняя палата Конгресса США в четверг проголосовала подавляющим большинством – 86 «за» и только 14 «против» законодательного акта, который формирует оборонный бюджет страны на 2021 финансовый год. В одной из поправок, принятых сначала в Палате представителей, а затем в Сенате, предусмотрено введение санкций против компаний, участвующих в строительстве двух указанных российских газопроводов.

Между прочего, проект закона предусматривает также переименование военных баз США, названных в честь полководцев войск конфедератов – на фоне массовых протесов на расовой почве. В этом вопросе категорическую позицию против занял президент Дональд Трамп, пообещав наложить вето на документ, если он поступит на подпись в таком виде.

Голосование как нижней, так и в верхней палате Конгресса, подтвердили четкую позицию законодателей, что они готовы преодолеть вето президента тем количеством голосов, которым был поддержан этот законодательный акт.