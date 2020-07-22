Нижняя палата Конгресса США подавляющим большинством голосов приняла законопроект о финансировании потребностей обороны в следующем году, который предусматривает санкции против российского «Северного потока-2», а также второй нитки «Турецкого потока».

Голосование состоялось во вторник, передает Укринформ.

За проект закона проголосовали 295 конгрессменов, в том числе представителей Республиканской партии, против высказались 125 законодателей. Общий оборонный бюджет США предусмотренный законопроектом в 2021 финансовом году, составляет $740,5 миллиардов.

Документ среди прочего содержит требования об отмене названий американских военных баз, которые получили имена конфедератов, что было принято на волне массовых протестов в США против расовой дискриминации. Президент Трамп выступал против таких требований и обещал ветировать документ, если он поступит ему на подпись в таком виде. Однако голосование во вторник в Палате представителей подтвердило настроения законодателей преодолеть вето президента.

В понедельник конгрессмен-респубилканец Свит Вормак сообщил, что перед общим голосованием оборонного бюджета США на 2021 год Палата представителей одобрила поправку с новыми санкциями против компаний, которые помогают России завершить строительство спорного газопровода «Северный поток-2» и «Турецкого потока».

Как сообщалось, Сенат Конгресса США включил новые санкции против газопровода Nord Stream 2 в проект оборонного бюджета.

В настоящее время работы по сооружению газопровода приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

В Москве уже заявляли о намерении достроить газопровод до конца текущего года.

Проект строительства газопровода Nord Stream 2 для поставки газа в Европу в обход Украины осуществлял российский Газпром совместно с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Украина выступает против строительства этого газопровода. Противниками российского газопровода также являются США, Польша и страны Балтии.