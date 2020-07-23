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Зрители телеканала «Интер» в День Крещения Руси смогут присоединиться к общей молитве в Киево-Печерской лавре.

Фото: Вести

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на inter.ua, 28 июля телеканал «Интер» будет вести прямую трансляцию торжественной Божественной литургии в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

«Крещение Руси – одно из значимых событий в нашей истории, которое имеет глубокий духовный смысл для всех нас. Поэтому «Интер» всегда уделяет особое внимание этому празднику в своем эфире, мы всегда показываем главные торжества, посвященные Дню Крещения Руси. В этом году праздник будет немного другим: из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, отменены молебен на Владимирской горке и крестный ход с чудотворными иконами и мощами святых. Ежегодно в этих праздничных мероприятиях Украинской Православной Церкви принимали участие сотни тысяч верующих, которые специально приезжали в столицу из разных регионов. В этом году они не смогут пройти крестным ходом, но вместе с миллионами телезрителей в День Крещения Руси православные верующие смогут присоединиться к общей молитве в прямом эфире телеканала «Интер», – сказал главный редактор телеканала Антон Никитин.

Прямая трансляция Божественной литургии в Киево-Печерской лавре, которую возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий, начнется во вторник, 28 июля, в 09:00.

Перед трансляцией праздничного богослужения, в 07:45, телеканал покажет документальный проект «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия».

«В День Крещения Руси давайте объединимся в общей молитве во время праздничного богослужения в прямом эфире», – призвали в пресс-службе телеканала.
ForUm

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