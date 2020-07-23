Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в связи с попытками оправдать советскую оккупацию.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR.
Российского посла вызвали в связи с недавними заявлениями, пытающимися представить оккупацию Эстонии и ее принудительное присоединение к СССР правомерными.
За последние дни посольство РФ опубликовало на своих каналах в социальных сетях ряд фальсифицирующих историю записей.
В среду вечером МИД России выступил с заявлением, в котором попытался представить июньский переворот и последовавшие за ним события как добровольные, без упоминания репрессий, происходивших в течение оккупации.
По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, его страна полностью осуждает все попытки фальсификации истории. «Россия пытается создать впечатление, что легитимность может рождаться при угрозе оружием, а репрессии по взаимному согласию — это крайне цинично», - сказал министр.
«Мы вызвали посла России сегодня, когда мы отмечаем 80-летие декларации Уэллса — документа, который стал основой для продолжавшейся в течение всего периода оккупации политики непризнания и четко показывает, что уже в 1940 году свободный мир рассматривал действия Советского союза как незаконную аннексию с применением силы», - пояснил министр.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время