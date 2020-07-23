Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Российской Федерации в связи с попытками оправдать советскую оккупацию.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на ERR.

Российского посла вызвали в связи с недавними заявлениями, пытающимися представить оккупацию Эстонии и ее принудительное присоединение к СССР правомерными.

За последние дни посольство РФ опубликовало на своих каналах в социальных сетях ряд фальсифицирующих историю записей.

В среду вечером МИД России выступил с заявлением, в котором попытался представить июньский переворот и последовавшие за ним события как добровольные, без упоминания репрессий, происходивших в течение оккупации.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, его страна полностью осуждает все попытки фальсификации истории. «Россия пытается создать впечатление, что легитимность может рождаться при угрозе оружием, а репрессии по взаимному согласию — это крайне цинично», - сказал министр.

«Мы вызвали посла России сегодня, когда мы отмечаем 80-летие декларации Уэллса — документа, который стал основой для продолжавшейся в течение всего периода оккупации политики непризнания и четко показывает, что уже в 1940 году свободный мир рассматривал действия Советского союза как незаконную аннексию с применением силы», - пояснил министр.