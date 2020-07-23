Госдума России приняла в третьем окончательном чтении предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в закон об образовании.
Они касаются воспитательной работы в школах. Предполагается, что воспитательные программы будут включены в образовательные школьные программы. Будет составляться календарный план воспитательной работы, который будет реализовываться в течение года, пишет Русская служба Радио Свобода.
Воспитание в законопроекте охарактеризовано как «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения», а также как «формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
Эта формулировка напрямую основана на принятых недавно поправках к Конституции, где говорится, что государство должно создавать условия для воспитания в детях «патриотизма и гражданственности, а также уважения к памяти защитников Отечества и старшему поколению».
Путин внес законопроект в Госдуму в мае, еще до того, как поправки были одобрены на так называемом всероссийском голосовании. Это вызвало вопросы, но пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пояснил, что раз поправки обсуждаются в обществе, то и в ссылке на них в законопроекте нет ничего необычного.
Подробностей о том, как именно будет организована воспитательная работа, в документе нет. Во многих российских школах проводятся различные мероприятия по «патриотическому воспитанию», однако законодательно их обязательность до сего момента не была предусмотрена.
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