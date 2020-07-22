Владимир-Волынское духовное училище объявляет набор студентов на богословский факультет.
Фото: Владимир-Волынская епархия
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, желающие вступить в духовное училище должны подать до 20-го августа необходимые документы.
При подаче документов в электронном виде на [email protected], оригиналы необходимо предоставить в течение одной недели, но не позднее 20 августа.
В Духовное училище принимаются лица мужского пола до 25 лет, имеющие полное среднее образование.
Студенты обеспечиваются питанием, общежитием, пользуются льготами согласно действующему законодательству Украины.
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