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Владимир-Волынское духовное училище объявляет набор студентов на богословский факультет.

Фото: Владимир-Волынская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, желающие вступить в духовное училище должны подать до 20-го августа необходимые документы.

При подаче документов в электронном виде на [email protected], оригиналы необходимо предоставить в течение одной недели, но не позднее 20 августа.

В Духовное училище принимаются лица мужского пола до 25 лет, имеющие полное среднее образование.

Студенты обеспечиваются питанием, общежитием, пользуются льготами согласно действующему законодательству Украины.
ForUm

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