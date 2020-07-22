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Представители Украинской Православной Церкви приняли участие в заседании Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Фото: vzcz.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, в работе Совета принял участие епископ Барышевский Виктор (Коцаба) и заместитель Председателя ОВЦС УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Во время встречи члены Совета выслушали инициативу представителей Международного Комитета Красного Креста по установлению Международного дня пропавших без вести, который планируется на 30 августа. Целью является поддержка семей, которые потеряли близких на востоке Украины и привлечение внимания общества к проблеме пропавших без вести», - отметили в отделе внешних церковных связей.

Кроме того, обсуждались вопросы церковно-государственных отношений, социального служения ВРЦИРО, ситуация по распространению коронавирусной инфекции, религиозные мероприятия по празднованию грядущего Дня независимости Украины.

В завершение членам Совета были розданы экземпляры нового перевода Библии, который был создан под эгидой Украинского Библейского Общества при участии представителей различных христианских конфессий.
ForUm

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