По спецлинии 102 позвонил мужчина, который стал свидетелем того, как на улице Елены Телиги неизвестный пытается совершить кражу из автомобиля.

Как сообщила пресс-служба столичного главка, злоумышленник кирпичом разбил окно машины киевлянина, но вытянуть технику не смог и застрял.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили мужчину между дверцей автомобиля и стеной, у которой он был припаркован.

Полицейские освободили нарушителя и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 42-летний уроженец Донецкой области, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи сообщили мужу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Неоконченный покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.