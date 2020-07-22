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По спецлинии 102 позвонил мужчина, который стал свидетелем того, как на улице Елены Телиги неизвестный пытается совершить кражу из автомобиля.  

Как сообщила пресс-служба столичного главка, злоумышленник кирпичом разбил окно машины киевлянина, но вытянуть технику не смог и застрял.  

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили мужчину между дверцей автомобиля и стеной, у которой он был припаркован.  

Полицейские освободили нарушителя и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 42-летний уроженец Донецкой области, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следователи сообщили мужу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Неоконченный покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
ForUm

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