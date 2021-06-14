Броварской горрайонный суд Киевской области закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняют в поджоге автомобиля водителя программы журналистских расследований «Схемы: коррупция в деталях» Бориса Мазура, сообщает Радио Свобода.

На заседании 11 июня судья Татьяна Василенко удовлетворила ходатайство защиты Барихашвили о закрытии уголовного производства в связи с нарушением сроков продолжения досудебного расследования.

Прокуратура с этим не согласна и планирует обжаловать решение в апелляционной инстанции.

Адвокаты обвиняемого во время судебного заседания заявили, что следствие не сдержало сроков продления досудебного расследования по делу. Так, защита подчеркнула, что подозрение Барихашвили было составлено ​​26 августа, а значит, срок досудебного расследования истек 26 октября 2020. Прокуратура же составила постановление о продлении сроков расследования 27 октября 2020, чем, по мнению адвокатов, нарушила действующее законодательство.

«Уголовное производство закрывается после того, как истекает срок досудебного расследования. Я считаю, что это производство подлежит закрытию. Особое внимание хочу обратить на то, что срок досудебного расследования, который закончился, восстановлению не подлежит», - отметил адвокат обвиняемого Юрий Сабарин.

В то же время прокуроры отметили, что сроки досудебного расследования считаются с момента вручения подозрения, и поскольку подозрение Барихашвили вручили 27 августа, то указанного адвокатами нарушения не было. Кроме того, прокуратура считает, что у защиты было достаточно времени во время проведения расследования и ознакомления с материалами дела, чтобы выразить свою позицию, а не подавать ходатайство о закрытии из-за нарушения сроков досудебного расследования уже на этапе судебных заседаний.

После получения полного текста решения суда прокуроры окружной прокуратуры собираются подать апелляционную жалобу.

Сейчас защита водителя «Схем» Бориса Мазура также планирует обратиться в апелляционную инстанцию.

27 апреля Офис генерального прокурора сообщил, что Броварская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Киева, которого подозревают в уголовном деле о поджоге автомобиля съемочной группы «Схем». Дело расследуется по фактам умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц и влияния на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

«Расследованием установлено, что ночью 17 августа 2020 в г. Бровары группа лиц, по предварительному сговору между собой, подожгла автомобиль марки «КИА», принадлежавший водителю Радио Свобода - члену журналистской группы, которая для осуществления своей законной профессиональной деятельности использовала это транспортное средство. Находясь во дворе многоэтажки, они бросили на переднюю часть машины предмет, от которого транспортное средство загорелось и было полностью уничтожено», - говорится в сообщении ОГП.

По данным прокуратуры, материалы в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное производство.

26 августа 2020 полиция задержала подозреваемого Кирилла Барихашвили. Броварской горрайонный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внести залог в размере 175 650 гривен. Меньше чем за неделю он внес залог и вышел из-под стражи. Барихашвили причастность к поджогу отрицает.