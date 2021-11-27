Многие дети любят рисовать, но иногда их любовь к искусству приводит к тому, что рисуют они в неподходящих местах. Счастливый отец семейства поделился в TikTok видео о том, как его дети решили использовать белый спорткар Audi в качестве доски, чтобы писать и рисовать на ней.

Одно из сообщений, написанных на кузове, было «Я люблю папу», что побудило пользователей сети пошутить, что мужчине будет сложно злиться на своих детей.

Автовладелец чуть не прослезился (от ужаса или от радости?), когда увидел, какой «шедевр» оставили ему дети, разрисовав его роскошный белый автомобиль.

В числе рисунков, украсивших машину, были персонажи из My Little Pony и много-много прекрасных сердечек и «xoxo», символизирующих объятия и поцелуи. Не пропустив ни одной части машины, чуть выше колеса дети нарисовали несколько узоров черным и фиолетовым несмываемыми фломастерами.

Сбоку, похоже, семейный портрет с домом и автомобилем, а рядом с задней частью машины разместился рисунок с автомобилями, цветком, домом и облаками. И заключительный приятный штрих: все это дети подписали «Семья Тео».

Мужчина озаглавил этот сюжет словами: «Что происходит, когда у вас есть дети». И что вы думаете, видео этого человека стало вирусным, набрав почти 600 тысяч просмотров и 65 тысяч лайков на момент написания.

Многие пользователи сети сочли задушевные каракули его детей забавными, некоторые говорили, что «нестандартная аэрография» действительно украсила его автомобиль, и просили, чтобы он так и оставил — ведь такая машина одна, слишком много любви в нее вложено.