Одесские полицейские устанавливают злоумышленника, пыталавшегося поджечь автомобиль местной жительницы.
Как сообщила пресс-служба облполиции, неизвестный бросил на капот «BMW», припаркованной на улице Канатной, бутылку с горючей смесью.
Однако распространиться огню помешал охранник парковки, который вовремя погасил пламя.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.
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