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Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение средств акционерного общества «Укрзализныця», что создавало угрозу стабильному функционированию железнодорожных перевозок.

По данным пресс-центра ведомства, в течение 2018-2019 годов коммерсанты вступили в сговор с некоторыми руководителями одного из департаментов и структурных подразделений АО «Укрзализныця».

Чиновники обеспечивали дельцам победы в тендерах, несмотря на то, что «подрядчики» не имели соответствующих разрешений и сертификатов на осуществление ремонта колесных пар для пассажирских вагонов. Они также поставляли обществу запчасти ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, завезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила почти 200 млн гривен.

При этом путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн гривен переведены в наличные и присвоены.

По заключению специалистов, эксплуатация на подвижном составе запасных частей, установленных с нарушением технологических процессов, могла создать реальные предпосылки к возникновению чрезвычайных событий.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях Укрзализныци, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

В офисе компании-поставщика, причастного к противоправному механизму, правоохранители изъяли 65 тыс. долларов США, более 2 миллионов гривен, печати ряда коммерческих структур, вовлеченных в фиктивные хозяйственные операции, в том числе поддельную печать национального перевозчика.

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправный характер деятельности фигурантов. В частности, обнаружены договора поставки, акты сдачи-приемки работ, реестры налоговых и расходных накладных, счета для оплаты, авизо, технические паспорта, должностные инструкции, доверенности, сертификаты.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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