В Васильевке правоохранители задержали мужчину, который зашел в магазин с боевой гранатой «Ф-1» и угрожал перекрыть дорожное движение, сообщает полиция Запорожской области.

Изъятый ​​боеприпас направлен на исследование. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины, решается вопрос сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения. Открыты уголовные производства.

20 июля в 17:15 поступило сообщение от местного жителя, который заявил, что у него есть взрывное устройство и сейчас он будет перекрывать дорожное движение. Несколькими минутами позже в дежурную часть отдела полиции поступило еще одно сообщение о том, что в продуктовый магазин, расположенной на бульваре Центральном зашел вооруженный гражданин с предметом, похожим на гранату.

По указанному адресу немедленно выехали сотрудники сектора реагирования патрульной полиции во главе с руководством Васильевского отдела полиции, а также сотрудники Управления полиции охраны. Правоохранители задержали вооруженного хулигана. После чего вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Васильевского отдела полиции и специалистов-взрывотехников, которые изъяли у него гранату «Ф-1». Подозреваемым оказался ранее судимый за корыстные преступления местный житель 1968 года рождения, который к тому же, согласно заключению медицинского осмотра, находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник в прошлом участник АТО. Предварительно установлено, что боеприпас он привез из зоны проведения операции Объединенных сил.