Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.

Фото: Укринформ

Через несколько минут террориста задержали.

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на столичном рынке «Минский».

По состоянию на 21 июля в Украине подтверждено 673 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших – 60 166 человек. Выздоровели за сутки 760 человек, 20 – умерли.

Дата встречи лидеров государств в нормандской формате будет определена в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Суд оправдал «пловца из Гидропарка». Он будет судиться с полицией.