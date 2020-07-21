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Утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка.

Фото: Укринформ

Через несколько минут террориста задержали. 

Президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.

Взрывотехники обезвредили два самодельных взрывных устройства на столичном рынке «Минский». 

По состоянию на 21 июля в Украине подтверждено 673 новых случая заболевания COVID-19, общее число заболевших – 60 166 человек. Выздоровели за сутки 760 человек, 20 – умерли.

Дата встречи лидеров государств в нормандской формате будет определена в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Суд оправдал «пловца из Гидропарка». Он будет судиться с полицией.
ForUm

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