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Дата встречи лидеров государств в нормандской формате будет определена в ближайшее время, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, подтверждение с французской стороны и согласования, что Российская Федерация тоже не против встречаться. Потому что, думаю, все понимают, как это важно для нас всех - встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ожидаем даты встречи в нормандской формате», - сказал Зеленский во время общения с представителями СМИ после завершения украинско-швейцарских переговоров в Киеве.

Напомним, последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря 2019 года.

В начале июня глава МИД Германии Хайко Маас отмечал, что сроки проведения саммита лидеров стран «нормандской четверки» будут зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире.

3 июля в Берлине состоялись переговоры на уровне политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. В ОП заявили, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей «нормандской четверки», достигнутых в Париже, а Россия взяла паузу.
ForUm

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