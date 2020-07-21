Реформы, которые по инициативе западных партнеров были за последние шесть лет проведены в судебной системе, дали отрицательный результат, практически уничтожили суды. Поэтому нужно говорить не о новых реформах, а о том, чтобы не потерять судебную ветвь власти вообще.

Об этом заявил член Совета общественного контроля при ГБР адвокат Ростислав Попович, комментируя заявления Главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили о подготовке в Украине очередной кардинальной судебной реформы, передают Українські Новини.

«Пока это только слова. Но я бы предложил не заниматься рассказами и постоянно будоражить общество, а посмотреть, в каком состоянии находится на сегодняшний день судебная система, которую уже который год пытаются просто по факту добить. Почему не поедут в любой районный суд и не посмотрят, как в суде работают 2-3 судьи, физически не успевающие рассмотреть весь вал дел? Почему никто не обращает внимание на обеспечение судов? Почему создается антикоррупционный спецсуд с заоблачными зарплатами и привилегиями, а судья в районном суде таких привилегий не имеет? Может, тут нужно задуматься, а не пытаться всех поменять и уволить», - спрашивает юрист.

Он удивлен, что Саакашвили, человек, который не знает украинского законодательства и менталитета, занимается в Украине судебной реформой.

«Судебную систему могут реформировать только люди, которые понимают ее механизм, это юристы-практики, адвокаты, судьи, судьи в отставке, преподаватели. Они понимают, как работает механизм и как должно работать государство. Мы уже 6-й год насилуем Конституцию, судебную власть и все остальные, не можем в правоохранительной системе навести порядок. У нас зоопарк правоохранительных органов, а толку ноль. То же самое хотят сделать с судами, превратить это в очередной зоопарк и рассказывать, что «мы сделали реформу». Где, в каких странах Европы происходят подобные эксперименты?» - возмущен он.

Попович считает неправильным то, что тему новой судебной реформы сейчас активно всего поднимают всевозможные грантовые активисты.

«Они лоббируют интересы не Украины, они лоббируют интересы разных финансовых корпораций и других стран. Им, на самом деле, наплевать на то, как работают суды. Они не в теме - люди просто сидят на грантах, они никогда не видели, скажем, районный суд Черниговской или Черкасской области, они даже не представляют, что это такое. Они не понимают, что происходит, когда человек, скажем, воюет за свой земельный пай в районном суде, они неспособны адекватно сформулировать, какая вообще нужна судебная реформа. Им судебная реформа нужна потому, что им кто-то это сказал. Это сказал Запад, это сказали другие лоббисты, им за это заплатили денежку. А нам всем за эту денежку теперь втюхивают непонятно что», - отмечает адвокат.

Он также выступает против того, чтобы отбором судей в Украине занимались иностранцы.

«Участие иностранцев в отборе судей - прямое вмешательство в наши внутренние дела, это вопрос национальной безопасности. Хватит уже этих экспериментов! Если мы говорим о судебной реформе, то она делается не за один день, это нужно делать в комплексе. Судебная система – тонкий механизм, который нужно улучшать постепенно. Возвращаясь к тому, что я уже говорил - дайте судье районного суда нормальное обеспечение, зарплату, такую как в Высшем антикоррупционном суде, и посмотрите через год. Укомплектуйте суды. Не нужно нам сюда приводить иностранцев, которые не понимают сути нашего законодательства, ментальности наших людей. Как они вообще могут кого-то выбирать, если они не понимают базовых моментов?» - возмущен юрист.

Попович считает, что в Украине достаточно квалифицированных специалистов, способных провести качественную судебную реформу.

«В Украине есть много специалистов, которые могут обеспечить функциональность любого госоргана, только этим специалистам нужно дать работать. Пока же в угоду кому-то и за чужие деньги нас стригут как овец. Нам «впаривают» какие-то эксперименты с разными правоохранительными органами, судами, за 6 лет по просьбам западных партнеров мы «зареформировали нашу судебную систему». Но, кроме того, что мы ее положили на лопатки, мы больше ничего не добились. А теперь нам опять предлагают судебную реформу - чтобы вообще похоронить третью ветвь власти? Чтобы человек вообще нигде мог защитить свои права? Я считаю, что это нужно прекращать. Нужно выходить на нормальные, адекватные решения. И этим должны заниматься наши специалисты, люди, которые действительно болеют за наше государство, патриоты. Но не те, которые бегают по улице, а которые понимают механизм работы государства», - отмечает он.