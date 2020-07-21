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В понедельник, 20 июля, защищая Украину, на Донбассе погиб 26-летний военный из Изяслава Хмельницкой области Василий Кравченко.

Об этом сообщает портал «Є».

«20 июля около 12:00 в зоне операции Объединенных сил погиб 26-летний военный из Изяслава Василий Кравченко. Он был старшим стрелком десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты войсковой части А1257», - говорится в сообщении.

В Изяславском районном военном комиссариате подчеркнули, что воин погиб во время выполнения служебных обязанностей.

«В полдень противник начал обстрел, и боец получил смертельное ранение в голову», - рассказали в комиссариате.

По информации издания, Василий Кравченко защищал Украину на Донбассе с февраля 2018 года. В этом году в апреле он женился. В Изяславе у военного остались мать и отец.

Как сообщалось, 20 июля российско-оккупационные войска вблизи населенного пункта Шумы применили автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие, в результате вражеского обстрела погиб военный.

 

 
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