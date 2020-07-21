Министерство финансов отказалось согласовывать Государственной пограничной службе Украины увеличение финансирования проекта «Стена» на границе с Россией, сообщила общественная организация StateWatch со ссылкой на ответ министерства ГНСУ.

В Министерстве финансов выдвинули ряд условий, после которых смогут принять решение об увеличении финансирования.

Так, предложенный пограничниками объем финансирования проекта «Стена» на 2020-2025 годы в сумме 4,5 млрд грн превышает определенный в действующем распоряжении в 3,8 раза, или на 3,3 млрд грн.

«Если Кабмин поддержит такие предложения, общая сумма расходов на «Стену» возрастет до 6,2 миллиарда гривен. В Министерстве финансов отмечают, что дальнейшее рассмотрение проекта увеличения финансирования невозможно без предоставления Госпогранслужбой детальных финансово-экономических расчетов, а также отчетной информации о выполнении проекта «Стена» за прошедший период с 2015 года, и с учетом прогнозных макроэкономических показателей на среднесрочный период», - отмечают в StateWatch.

Однако не во всех ведомствах согласны с позицией Минфина. В частности, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не имеет никаких предложений и замечаний по увеличению финансирования проекта «Стена». Такого же мнения в Госгеокадастре. В обоих органах власти предложенные пограничниками изменения согласовали без замечаний.

Напомним, «Стену» на российско-украинской границе построили на 40%.