На Тернопольщине в селе Башуки завершили строительство храма Украинской Православной Церкви в честь Святого Архистратига Божия Михаила.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Фавор», в настоящее время храм готовится к освящению.

«За два года, в течение которых возводился храм, мы с вами собрали 182 083 грн и приобрели на них необходимые стройматериалы – бетон, кирпич, цемент и многое другое. Но, самое главное, что во время строительства храма нашелся благодетель, который взял на себя завершение строительных работ, благоустройство храма и прихрамовой территории, и это – главный успех сборов!», - рассказали в благотворительном фонде.

По словам сотрудников фонда, храм был построен благодаря активной позиции настоятеля и церковной общины.

«Если верующие во главе со священником горят желанием построить Дом Божий, прикладывают максимальные усилия в поиске благодетелей, помощников, а также стройматериалов и других ресурсов, то все пойдет гладко и, действительно, с Божией помощью», - отметили в сообщении пресс-службы фонда.

Как сообщалось ранее, в 2015 году сторонники КП совершили силовой захват храма УПЦ в селе Башуки. Борьба за храм, в которой активное участие принимали представители областной власти, продолжалась 2 года.

В 2017 году был освящен участок для строительства нового храма, однако только в 2018 году прихожане УПЦ смогли повторно зарегистрировать церковную общину.

20 октября 2018 года члены религиозной общины УПЦ начали строительство храма.