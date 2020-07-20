Добрые помыслы изменяют сердце человека, уничтожая грехи и даруя радость.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля»

«Каждый человек носит на себе образ Троичного Божества, который представляет собой человеческий ум, постоянно рождающий мысль, а мысль несет с собой силу, которая помогает творить добрые дела. Ум – это образ Небесного Бога Отца, мысль, которая постоянно рождается из ума – это образ Бога Сына, который постоянно рождается от Бога Отца, сила, которую несет мысль с собой – это образ Духа Святого, который исходит от Отца и через Сына изливается на все творение и оживляет его», - объяснил Блаженнейший.

Он рассказал, что от Господа исходит только доброе слово, дух и сила, а «от нашего ума могут исходить и добрые мысли, добрая сила, а могут исходить и злые мысли, злая сила».

«Блажен тот человек, который всегда наполнен доброй силой, добрыми мыслями. Они помогают в самый критический момент, который каждый из нас должен пройти, – момент перехода из земной жизни в вечность. Добрые мысли помогают нам совершить этот переход», – отметил он.

Предстоятель поделился историей о монахе, который был ленивым, но в течении жизни никого не обидел.

В его монастыре был обычай собираться всей братией у умирающего монаха для молитвы, пока его душа не отойдет в вечность. Когда этот монах заболел и смерть уже была близка, пришедшие к нему в келью насельники удивились его веселому и радостному лицу.

«Ты провел всю жизнь нерадиво, – обратились они к нему. – Что тебя радует, что тебя веселит в этот час?». –Да, я действительно провел свою жизнь в лености. Но с того времени, когда я покинул мир и пришел в монастырь, я никого не осудил, я никому не сказал плохого слова, ни на кого не держал зла, всем прощал.

И вот несколько дней назад у меня было видение: я увидел себя перед Богом, пришли ангелы и принесли великую хартию, на которой были написаны мои грехи, и зачитали их мне. «Знаешь ли ты, что это твои грехи?» – спросили они меня. – «Да, я знаю, что это мои грехи. Но я за всю свою жизнь никого не осудил, ни на кого не сказал плохого слова, всем прощал, и теперь молюсь Богу, чтобы Господь смилостивился и исполнил Свои слова “не судите, да не судимы будете; прощайте, и простится и вам» (Лк. 6: 37). Ангелы, услышав это, разорвали хартию... С таким чувством я покидаю этот мир». Выслушав его, братия ответили: «Какую великую силу имеет добрая мысль: она помогает человеку в самое сложное время, когда он переходит в вечность, она уничтожает человеческие грехи!», – подчеркнул Митрополит Онуфрий.

По его словам, в течении всей своей жизни «мы должны стараться наполнять себя добрыми мыслями, говорить только добрые слова, чтобы злые слова не исходили из наших уст, стараться прощать друг другу – и это сделает нас счастливыми и в этой земной жизни, и поможет нам быть счастливыми в жизни будущей».